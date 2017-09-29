29.09.2017, 10:02

Новый закон об образовании направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире программы "Право на владу". Документ был отправлен в четверг, 28 сентября, т.к. в этот день он вступил в силу.

"Сегодня я направил этот закон, как и было договорено, на рассмотрение Венецианской комиссии", - рассказал он.

Министр уточнил, что официально в Венецианскую комиссию закон передаст министр образования Лилия Гриневич.

Напомним, что новый закон об образовании был подписан 25 сентября Президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщают "Факты и комментарии".