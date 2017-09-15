Украинский закон о реформе образования обсудили в Страсбурге

15.09.2017, 10:35

В Страсбурге состоялось совместное заседание членов Бюро Парламентской Ассамблеи "Евронест" (ПА ЕН) с членами Комитета Европейского парламента по иностранным делам.

Отвечая на упрек депутата ЕП от Румынии относительно принятого Верховной Радой Украины закона о реформе образования, председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПА ЕН Борис Тарасюк отметил, что Украина проводила и проводит взвешенную политику по обеспечению прав коренных народов и национальных меньшинств на изучение своего родного языка, чего мы не наблюдаем со стороны трех стран ЕС в отношении украинского нацменьшинства.

Все эти обвинения беспочвенны, подчеркнул Борис Тарасюк и добавил, что указанный закон направлен на гарантирование национальным меньшинствам и коренным народам чувствовать себя комфортно во всех сферах жизни в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Радой Украины.