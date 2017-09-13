Учителя больше не будут заниматься переписью учеников, - постановление КМУ

13.09.2017, 15:42

Украинским учителям больше не нужно будет делать перепись и вести учет детей, охваченных образованием. Такое решение приняло Правительство 13 сентября 2017 года, утвердив Порядок ведения учета детей школьного возраста и учеников. Этот документ заменит Инструкцию по учету детей и подростков школьного возраста, которая была утверждена еще в 2000 году.

При принятии указанного решения Премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил, что в рамках нынешней августовской конференции педагогических работников к нему обращались учителя с просьбой снять с них обязанности по всеобучу.

Теперь учет детей школьного возраста будут осуществлять районные, районные в городах госадминистрации и городские, поселковые, сельские советы, в том числе ОТО, их исполнительные органы с привлечением соответствующих территориальных органов Нацполиции и служб по делам детей. Им запрещено привлекать работников учебных заведений к организации и ведению этого учета.

Ранее Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отметила, что "учителя не должны ходить по домам и искать детей, не охваченных обучением, ведь эта задача социальных служб".

Об этом сообщает "Правительственный портал".