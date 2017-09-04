В украинские вузы зачислили более тысячи абитуриентов из оккупированного Донбасса

04.09.2017, 17:13

Больше тысячи абитуриентов, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поступили в украинские вузы. Такие данные в комментарии "Громадському" сообщил директор департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Олег Шаров.

Он уточнил, что для таких абитуриентов вступительную кампанию продлили до 30 сентября.

"До этого времени работают образовательные центры "Донбасс - Украина" и "Крым - Украина", - заявил Олег Шаров. - Пока есть данные о том, что в украинские вузы поступили более тысячи абитуриентов с неподконтрольных Украине территорий и более 150 человек из Крыма".

В некоторые вузы страны абитуриенты с оккупированных территорий имеют право поступать даже без внешнего независимого оценивания. Об этом сообщают "Факты и комментарии".