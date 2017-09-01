Гройсман: Правительство продолжит финансирование программ инклюзивного образования

01.09.2017, 16:27

Кабинет Министров Украины продолжит финансирование программ развития инклюзивного образования, которое позволяет детям с ограниченными возможностями получать качественные образовательные услуги.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В этом году мы выделили 209 млн грн на инклюзивное образование в Украине. Патронат и лидерство в этом вопросе обеспечивает Марина Порошенко (жена Главы государства), она взяла серьезный темп в этом вопросе. Убежден, что мы все больше и больше будем иметь инклюзивных учебных заведений, где возможен доступ к качественным знаниям. Мы будем больше инвестировать в него (инклюзив)", - сказал Премьер-министр.

Он отметил роль местных властей в этом процессе и обратил внимание на необходимость адаптации зданий к потребностям людей с ограниченными возможностями.

Владимир Гройсман также призвал проявлять тепло и доброжелательность к детям с ограниченными возможностями. "Никто не имеет права их ограничивать, мы должны формировать единую среду", - сказал он.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.