На сколько и когда учителям поднимут зарплаты

05.09.2017, 23:12

Верховная Рада приняла новую редакцию закона "Об образовании", за законопроекта N3491-д проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226, передают "Українські Новини".

В новой редакции оплата труда педагогических и научно-педагогических работников осуществляется за счет средств государственного или местных бюджетов, средств учредителей, собственных поступлений учебных заведений, грантов, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Должностной оклад педработника (низкой квалификационной категории) устанавливается в размере не менее трех минимальных зарплат. Данная норма начинает действовать с 2018 года и предусматривает поэтапную реализацию до 2023 года.

Отмечается, что должностной оклад педработника каждой следующей квалификационной категории повышается не менее чем на 10%.

Также педагогическим и научно-педагогическим работникам устанавливаются ежемесячные надбавки за выслугу лет в размерах: более трех лет - 10%; свыше 10 лет - 20%; свыше 20 лет - 30% должностного оклада.

Кроме того, педработник, который прошел сертификацию, получает ежемесячную доплату в размере 20% оклада пропорционально объему педагогической нагрузки в течение срока действия сертификата. Об этом сообщают Подробности.ua.