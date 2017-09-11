11.09.2017, 16:08

С 1 сентября 2018 года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке нацменьшинства, при этом параллельно изучая государственный язык. С 5-го класса дети будут начинать учиться на государственном языке, а язык национального меньшинства изучать как отдельную дисциплину.

Для тех детей кто сейчас учатся на языках нацменьшинств предусмотрен переходный период до 1 сентября 2020 года.

По данным Министерства образования в Украине на языках национальных меньшинств обучается около 400 тыс. детей в 735 учебных заведениях.

Минобразования "вынуждено констатировать, что наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня и ухудшению качества" школьного образования у детей из школ с обучением на языках нацменьшинств, что подтверждают результаты внешнего независимого оценивания (в 2016 году 60,1% школьников из румынского и венгерского меньшинств не смогли успешно сдать тестирование по украинскому языку).

В ведомстве подчеркивают, что эта ситуация приводит к нарушению конституционного права детей на поступление в высшие учебные заведения, поэтому важно расширить преподавание предметов на государственном языке в школах нацменьшинств. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".