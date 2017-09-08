Венгрия раскритиковала украинский закон об образовании

08.09.2017, 09:36

Министерство иностранных дел Венгрии раскритиковало украинский закон об образовании, принятый Верховной Радой. В заявлении министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто сказано, что венгерскому правительству не нравится, что национальным меньшинствам гарантируется право обучения на родном языке одновременно с украинским языком лишь в отдельных классах коммунальных учреждений дошкольного и начального образования.

"Украина вонзила Венгрии нож в спину, внеся изменения в закон об образовании, который сильно нарушает прав венгерского меньшинства", - заявил Сиярто, отметив, что Венгрия считает закон позорным.

По его мнению, законодательные изменения ставят под угрозу функционирование большинства школ в Закарпатье и нарушают права 150 тысяч венгров, проживающих в Украине.

"Позорно, что страна, которая стремится развивать все более тесные отношения с Европейским Союзом, приняла решение, которое противоречит европейским ценностям. Это недопустимо, что Украина лишила венгров их права учиться на родном языке в школах и университетах, и оставила им такую возможность только в детских садах и начальных школах", - добавил Сиярто. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".