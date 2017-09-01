Гройсман: Украинская школа должна стать цифровой

01.09.2017, 16:16

Украинская школа переходит к новым стандартам обучения, она должна стать цифровой и максимально технологичной.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения со старшеклассниками учебно- воспитательного комплекса "Эрудит" в Киеве в пятницу.

"Мы закладываем 1 млрд грн для модернизации программ 1-4 классов. Я бы хотел, чтобы у детей 1-4 классов - все сразу мы сделать не сможем - чтобы были у детей интерактивные доски, планшеты, все необходимые компоненты для современного обучения. Это наша задача, и со следующего года мы начинаем. Я считаю, что украинская школа должна стать цифровой. Технологии надо внедрять в обучение, потому что мир меняется, и эти технологии должны быть доступны с периода обучения даже в детском саду", - сказал Владимир Гройсман.

Он также напомнил, что Правительство ведет переговоры с правительствами стран-партнеров о возможности закупки современного учебного продукта, максимально адаптированного к условиям и требованиям украинской школы.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.