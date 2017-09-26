Президент Украины подписал Закон "Об образовании"

26.09.2017, 10:19

Президент Украины подписал Закон №2145-VIII "Об образовании", принятый Верховной Радой Украины 5 сентября 2017. Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

Принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда. Он обеспечит реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное пространство.

"Это - одна из главных реформ, потому что ни от одной другой реформы будущее страны не зависит так, как от образовательной", - отметил Петр Порошенко.

Президент особо подчеркнул, что закон повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе. Закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в Украине.

В то же время глава государства подчеркнул важность неукоснительного соблюдения при получении образования гуманитарных прав национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

"Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран", - отметил Петр Порошенко.

Президент также обратился к Министерству иностранных дел и Министерству образования - провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.