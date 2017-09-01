РФ и Беларусь повысили пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов

01.09.2017, 15:30

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября 2017 г. увеличилась до $84,1/т с $74,4/т в августе. Соответствующее сообщение опубликовало министерство экономического развития РФ.

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 сентября повысилась до $12,9/т с $11,2/т в августе.

Пошлина на прямогонный бензин (нафту) увеличилась до $46,2/т с $40,9/т, на автомобильный (товарный) бензин - до $25,2/т с $22,3/т. Пошлина на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла выросла до $25,2/т с $22,3/т, на темные нефтепродукты без масел и кокса - до $84,1/т с $74,4/т. Пошлина на кокс повысилась до $5,4/т с $4,8 /т.

Также с 1 сентября экспортную пошлину на нефть повысила и Беларусь. Соответствующее постановление принял совет министров республики. Ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с $74,4/т до $84,1/т. Пошлина на прямогонный бензин - с $40,9/т до $46,2/т, на товарные бензины - с $22,3/т до $25,2/т. Пошлина на легкие, средние дистилляты, дизтопливо, бензол, толуол, ксилол, смазочные и прочие масла составит $25,2/т вместо $22,3/т. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.