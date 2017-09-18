Westinghouse займется безопасностью Запорожской АЭС – Энергоатом

18.09.2017, 16:42

Westinghouse Electric Company подписала контракт с НАЭК "Энергоатом" на поставку важных для безопасности систем мониторинга Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Компания Westinghouse поставит системы аварийного и послеаварийного мониторинга, а также системы контроля концентрации водорода для блоков No3, No4, No5 и No6 Запорожской АЭС.

Проект начнется с поставки для блока No4 ЗАЭС в начале 2018 года и завершится поставкой для блока No6 в конце 2019 года. Завершающее приемочное испытание последней поставленной системы планируется на начало 2021 года.

В объем работ по контракту включаются также шеф-монтаж, обучение персонала, гарантии на оборудование и услуги.

Этот проект является частью Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины, которая выполняется в рамках кредитных соглашений с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) и Евратом.