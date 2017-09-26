Расходы на каждую квартиру за установленный счетчик составят до 18 грн в месяц – Вице-премьер-министр

26.09.2017, 12:45

Придомовые счетчики тепла будут устанавливаться за счет теплоснабжающей компании. В дальнейшем средства компании-поставщику вернутся в течение пяти лет через тариф, в который они будут заложены. Расходы на каждую квартиру за установленный счетчик составят до 18 грн в месяц. Об этом в интервью "5 каналу" сообщил Вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Потребители, которые будут платить за потраченные гигакалории по счетчику, смогут сэкономить от 150 до 180 гривен ежемесячно во время отопительного сезона.

"Это важно как с точки зрения роста экономики, так и общественного развития. Украинцы начинают считать, сколько тепла они тратят и как его сэкономить", - подчеркнул Вице-премьер-министр.

Об этом сообщает "Правительственный портал".