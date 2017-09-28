"Центрэнерго" под управлением Фонда госимущества увеличил финансовый результат в 17,5 раза

28.09.2017, 13:08

За время управления Фондом госимущества пакетом акций ПАО "Центрэнерго" компания увеличила чистый доход от реализации продукции больше, чем в полтора раза, а чистый финансовый результат в 17,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Руководитель Фонда госимущества отметил, что ПАО "Центрэнерго" осуществило переоценку основных средств, отразив их в своем балансе по рыночной стоимости.

"По состоянию на конец 2015 баланс общества составлял около 6, 5 мдрд, на конец 2016 8,5 млрд, а на конец июня 2017 более 10 млрд гривен", - сообщил руководитель ФГИУ Виталий Трубаров.

Руководитель Фонда госимущества также отмечает, что одними из приоритетных задач Фонда является реструктуризация существующей задолженности ПАО "Центрэнерго", погашение требований кредиторов и прекращении производства по делу о банкротстве.

"На начало II квартала 2017, с 1,5 млрд гривен просроченной задолженности непогашенной осталось около 300 млн грн", - отметил Виталий Трубаров.

Справка: В состав ПАО "Центрэнерго" входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская. Суммарная проектная мощность станций составляет 7690 мВт, что равняется около 14% от общей мощности электростанций Украины. По этому показателю компания занимает второе место среди тепловых энергогенерирующих компаний Украины. На электростанциях компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива. В общем объеме производства электроэнергии Украины доля выработанной электроэнергии ПАО "Центрэнерго" составляет около 8%. Об этом сообщается на официальном сайте компании.