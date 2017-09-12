Правительство предлагает не увеличивать стоимость газа для бытовых потребителей, но откорректировать формулу

12.09.2017, 15:59

Правительство не видит объективных причин увеличивать стоимость газа для бытовых потребителей и предлагает социально откорректировать формулу, по которой определяется цена природного газа для украинцев. Об этом в интервью информационному агентству "Интерфакс" заявил Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

"Никакого правового нигилизма в этом нет. Только объективная позиция в подходах к вопросу: есть причины для повышения тарифов на газ для бытовых потребителей или нет? Минэнергоугль проанализировало ситуацию и вышло на Правительство с выводами, нет, а формулу для социальной справедливости необходимо откорректироват", - уточнил Вице-премьер-министр.

По его словам, Украине сейчас необходимо для выполнения специальных обязательств 17,6 млрд. куб. м газа в год - 11,9 млрд. куб. м для бытовых потребителей и 5,6 млрд. куб. м для производства тепла для населения и бюджетных учреждений.

Добыча украинского газа составляет 13,9 млрд. куб. м, и это, по мнению Владимира Кистиона, позволяет выполнить "Нафтогазу" специальные обязательства. Остается докупить еще 3,9 млрд. куб. м за пределами государства.

Украина имеет самую мощную газотранспортную систему и уникальные подземные газовые хранилища, позволяет даже в реверсном режиме за два месяца закачать необходимый объем газа.

"Мы за импортный паритет в ценах, но давайте правильно выставим периоды, и будем как государство думать о своих людях и их благополучии. Мы можем закупить 4 млрд. куб. м в летний период? Можем! Тогда зачем учитывать средневзвешенную цену за 12 месяцев? Достаточно 6 мес., как и предлагает Минэнергоугля", - отметил Вице-премьер-министр.

Об этом сообщает "Правительственный портал".