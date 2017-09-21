Правительство планирует ликвидировать монополию Нафтогаза

21.09.2017, 13:01

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион сообщил, что в ближайшее время на заседание Правительства будет вынесено постановление "Некоторые вопросы деятельности на рынке природного газа", которое ведет к завершению процесса анбандлинга – разделения транспортировки и хранения, добычи и продажи газа – в том варианте, который согласован с секретариатом энергетического сообщества.

По его словам, позиция Правительства Украины и Европейского энергетического сообщества единая: монополия НАК "Нафтогаз", которая годами цементировалась, должна быть ликвидирована.

"Правительство Украины, которое работает исключительно в интересах народа, как никто другой заинтересовано в обеспечении надлежащего функционирования независимого оператора газотранспортной системы Украины в том варианте, который поддерживается Европейским энергетическим сообществом", - подчеркнул Владимир Кистион.

Об этом сообщает "Правительственный портал".