18.09.2017, 13:11

В порт "Южный" прибыл балкер с 75 тыс. тонн антрацита для группы ДТЭК. Это уже четвертая партия из ЮАР (первая была 25 мая), уголь поступит на склады Криворожской и Приднепровской ТЭС, сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Это уже четвертая партия южноафриканского антрацита, в рамках программы по подготовке наших ТЭС к прохождению отопительного сезона. Мы ожидаем еще один балкер с 75 тыс. тонн антрацита на следующей неделе. После потери наших антрацитовых шахт и увеличению нагрузки на марку Г, импорт угля является вынужденным, хотя и временным решением для нашей компании. При этом компания ДТЭК продолжает работу по переводу антрацитовые станции на газовый уголь, который добывается в украинских шахтах. Первыми в инвестиционной программе перевода стоят два блока Приднепровской ТЭС", - рассказал коммерческий директор ДТЭК Энерго Виталий Бутенко.

Всего из ЮАР должно поступить 675 тыс. тонн угля.

Стоит отметить, что выработка электроэнергии антрацитовыми ТЭС ДТЭК составляет более 560 млн. кВтч, и они суммарно сжигают почти 10 тыс. тонн угля в сутки. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

"В сентябре ГП "МТП "Южный" планирует принять для различных грузовладельцев шесть судов с энергетическим и коксующимся углем общим объемом более 530 тыс. тонн", - говорится в сообщении пресс-службы "Южного" порта.