Укрэнерго технически готово к новому отопительному сезону

12.09.2017, 13:52

Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что энергосистема предприятия технически готова к новому отопительному сезону. Ремонт на тепловых блоках идет по графику, всё оборудование исправное, проблем не ожидается.

Но есть одно условие, при котором могут возникнуть сбои.

"Однако уже второй год подряд наблюдается проблема дефицита угля. К сожалению, мы в этом году находимся в такой же ситуации, как год назад, когда у нас наблюдаются критически низкие запасы угля в начале сезона" - отметил глава "Укрэнерго".

Если на складах ТЭС будет достаточно угля антрацитовой группы то осенне-зимний отопительный период пройдет без проблем. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".