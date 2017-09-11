Бензин и дизтопливо - дорожают, автогаз - дешевеет

11.09.2017, 15:15

Согласно данным ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов, в течение 8-11 сентября в Украине цена бензинов и дизельного топлива на АЗС выросла на 10-50 коп. за литр.



Так, в сети АЗС SOCAR вся топливная линейка подорожала на 50 коп./л. На станциях WOG на 50 коп./л подорожали бензины, а на ОККО - дизельное топливо. Таким образом, стоимость топлива на заправках премиальных операторов установилась на уровне: "А-92" - 25,99 грн/л, "А-95" - 26,99 грн/л, "А-95 Премиум" - 27,99 грн/л, ДТ - 23,99 грн/л, ДТ "Премиум" - 23,99 грн/л.



На АЗС Shell в Киеве бензины подорожали на 40 коп./л, а ДТ - на 30-50 коп./л. В сети "Параллель" цены выросли на 20 коп./л. На станциях оператора UPG бензины и ДТ выросли в цене на 20-30 коп./л до: "А-92" - 23,70 грн/л, "А-95" - 24,20 грн/л, ДТ - 21,10 грн/л. На АЗС сети столичного оператора KLO топливо подорожало на 10-30 коп./л.



В результате подорожания средние цены бензинов и ДТ на украинских АЗС выросли до следующего уровня: "А-92" - 23,80 грн/л, "А-95" - 24,60 грн/л, "А-95 Премиум" - 25,81 грн/л , ДТ - 21,87 грн/л, ДТ "Премиум" - 23,51 грн/л.



В свою очередь, за период с 8 по 11 сентября розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС снизились: в среднем по стране газ подешевел на 21 коп. за литр - до 15,37 грн/л.



Значительное снижение цен на автогаз произошло в розничной сети компании "Глуско-Украина", где он подешевел на 1,35 грн./л до 13,50 грн/л. Сеть "Авантаж-7" к 11 сентября опустила цену до 13,95 грн/л. В свою очередь нелегальные сети АГЗП в Киевской области снизили стоимость автогаза до 14,10 грн/л.



Падение цен наблюдается и в сетях WOG и ОККО, но более плавное. В среднем автогаз подешевел на 21-25 коп. за литр - 15,39 грн/л и 15,42 грн/л, соответственно. На 50 коп./л цена снизилась на станциях столичной сети KLO и в сети "Параллель". В сети "Кворум" автогаз подешевел на 90 коп./л - до 14,99 грн/л. Об этом сообщило интернет-издание "Зеркало недели. Украина".