Атомной энергетике Украины сегодня исполнилось 40 лет

Ровно 40 лет назад - 26 сентября 1977 года - был включен в электрическую сеть турбогенератор №2 первого энергоблока Чернобыльской АЭС. В Украине этот день принято считать Днем рождение атомной энергетики.
Об этом сообщается на официальном сайте Госинспекции ядерного регулирования Украины.
Как это было:
1 августа 1977 года в 20-10 загружен первый тепловыделяющий сборник
2 августа 1977 года в 13-05 достигнуто критическое состояние
14 августа 1977 года в 11-55 завершена полномасштабная загрузка реактора
18 сентября 1977 года в 16-17 началось увеличение мощности реактора
26 сентября 1977 года в 19-21 включен в сеть турбогенератор №2
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21 декабря 1977 года в 15-00 повышена мощность энергоблока c 700 мВт до 800 мВт
24 января 1978 года в 18-15 энергоблок №1 Чернобыльской АЭС сгенерировал первый миллиард кВт/ч электроэнергии
22 апреля 1979 года Чернобыльская АЭС сгенерировала первые 10 миллиарды кВт/ч электроэнергии
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8 марта 1982 года Чернобыльской АЭС выработано первые 50 миллиардов кВт/ч
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21 августа 1984 года - Чернобыльской АЭС выработано первые 100 миллиардов кВт/ч электроэнергии