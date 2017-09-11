Остановленный на ремонт "Северный поток" заменит ГТС Украины

11.09.2017, 17:53

11 сентября российский Газпром направил увеличенную до 315 млн. кубометров заявку на транспортировку газа в Европу. Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины. Максимальная пропускная способность украинской ГТС в направлении Европы составляет более 400 млн. кубометров в сутки.

"Увеличение заявки Газпрома связано с остановкой на плановый ремонт газопровода Северный поток. Если в прошлом году Северный поток останавливался на профилактические работы на 8 дней, то в этом - на 11. В отличие от Северного потока, профилактические работы на украинской ГТС проводятся в рабочем режиме и не требуют прекращения транзита. Поэтому украинский маршрут остается наиболее мощным и востребованным маршрутом для транспортировки газа в европейском направлении", - сказано в сообщении.

Нафтогаз готов обеспечить выполнение увеличенных заявок в полном объеме, хотя такие значительные колебания объемов транзита не предусмотрены условиями контракта между Нафтогазом и Газпромом, уточнили в компании.

Северный поток, магистральный газопровод в обход Украины, проходит по дну Балтийского моря. Владелец и оператор - компания Nord Stream AG, в проекте участвуют Россия, Германия, Нидерланды и Франция.

Против его реализации выступали Украина и страны Балтии. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.