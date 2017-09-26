Отопительный сезон в Украине возможно стартует раньше, чем планировалось – готовность 97,6%

26.09.2017, 12:57

По прогнозам синоптиков с 27 сентября в Украине ожидается снижение температуры, поэтому отопительный сезон возможно стартует раньше, чем планировалось. Об этом в интервью "5 каналу" сообщил Вице-премьер-министр-Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Он напомнил, что в прошлом году отопительный сезон начался 5 октября и закончился 15 апреля.

Геннадий Зубко отметил, что состояние технической готовности страны к отопительному сезону составляет 97,6%.

"Речь идет о жилом секторе, подготовке паспортов к подключению тепла в дома, детских садов, школ, больниц, а также - котельных, которые будут подавать тепло", - рассказал Геннадий Зубко.

Об этом сообщает "Правительственный портал".