СМИ: В сентябре-октябре в Украине будут работать три миссии МВФ

01.09.2017, 15:34

В сентябре-октябре в Украину прибудут сразу три миссии Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом пишет FinClub, ссылаясь на свои источники.Речь идет о технических миссиях, которые будут изучать подготовку проекта госбюджета-2018, пенсионной реформы и так далее.

Первая миссия начнет работу в понедельник, 4 сентября. Старт другой был запланирован на 14 сентября, но работа может начаться 12-го.

Вчера сообщалось, что миссия Фонда начнет работу в Киеве 12 сентября.

20 июля стало известно, что Совет директоров Фонда приступит к четвертому пересмотру программы расширенного финансирования EFF с Украиной после принятия пенсионной реформы, ускорения приватизации и принятия ряда антикоррупционных мер.

Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.

В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.