Пункты пропуска в зоне АТО сократили время работы

01.09.2017, 15:37

Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО в пятницу, 1 сентября, перешли на осенний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

С сегодняшнего дня пропуск граждан и транспортных средств через КПВВ будет осуществляться с 07:00 до 18:30, то есть время работы пунктов пропуска, по сравнению с летним периодом, сокращается.

В ГПСУ отмечают, что данные изменения в первую очередь связаны с вопросом безопасности, поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны подконтрольных Кремлю боевиков.

В августе 2017 года миссия ОБСЕ в очередной раз заявила о необходимости открытия новых пунктов пропуска на линии разграничения в Луганской области, где сейчас функционирует (и то только для пешеходов) всего один КПВВ - Станица Луганская. В штабе АТО в свою очередь отмечают, что открытие еще одного пункта пропуска в регионе - Золотое - блокируют боевики. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.