"Нафтогаз" заключает договора без официально определенной цены газа

01.09.2017, 15:40

"Нафтогаз Украины" начал заключать договора на поставку газа с теплоснабжающими предприятиями на следующий отопительный сезон без официально обнародованной Кабинетом министров Украины цены газа. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"При заключении договоров поставки газа по специальным обязанностям, компания руководствоваться требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 22 марта 2017 г. No187. Согласно этому постановлению, Минэнергоугля до 1 июля было обязано рассчитывать по определенной формуле и официально обнародовать цену на газ для этих потребителей на период с 1 октября 2017 г. по 1 апреля 2018 г. Несмотря на многочисленные обращения Нафтогаза, министерство до сих пор не выполнило требований этого постановления", - сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" также отметили, что дальнейшая задержка может привести к срыву начала отопительного сезона в октябре.

"Нафтогаз" вынужден применять при заключении договоров с теплопроизводителями цену газа, которая зафиксирована по состоянию на 1 апреля 2017 г., хотя ее уровень не соответствует рассчитанному по постановлению No187 и показателям доходной части утвержденного финансового плана компании на 2017 г. В связи с этим в договорах, заключаемых с теплопроизводителями, фиксируется обязательства сторон при определении правительством другой цены принять новую цену как обязательную", - добавили в компании.

Ранее "Нафтогаз" уже обращался к Министерству энергетики и угольной промышленности с просьбой опубликовать цену на газ для населения на новый отопительный сезон. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.