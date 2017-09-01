Польша начинает менять правила трудоустройства иностранцев

01.09.2017, 15:42

Польша со следующего года изменит правила трудоустройства иностранцев. Переходный период может стать проблемой, передает "Польское радио".

С 1 сентября начинается процедура прекращения действующих правил регистрации заявлений о намерении поручить работу работнику из-за восточной границы Польши. Ранее получить такую декларацию было очень легко.

Сообщается, что новые правила будут означать увеличение формальных требований, как в случае с предоставлением разрешения на работу. Поэтому польским предпринимателям, которые в 2018 году планируют трудоустроить граждан стран, лежащих к востоку от Польши, стоит оформить такие заявления с предупреждением в этом году. Благодаря этому они могут избежать многих проблем, в частности потому, что чиновники только осваивают новые процедуры.

Ранее сообщалось, украинские работники в Польше стали получать большие зарплаты после внедрение безвизового режима с ЕС.

По данным Польско-украинской хозяйственной палаты, на территории Польши трудятся около 1,2 млн украинцев, из которых 700 тыс. - легально. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.