НБУ представил мобильное приложение "Украинская гривня"

01.09.2017, 15:47

Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 31 августа, представил мобильное приложение "Украинская гривня". Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

"Мобильное приложение "Украинская гривня" - это первый интерактивный продукт, который иллюстрирует все элементы защиты банкнот украинской гривни", - объясняют в НБУ.

До сих пор информация об элементах защиты и внешний вид банкнот гривни размещалась исключительно на сайте НБУ и распространялись только в печатном формате. "Сейчас любой гаджет поможет познакомиться с украинской гривней ближе и узнать более 20 элементов ее защиты", - отметил и. о. председателя НБУ Яков Смолий.

В приложении воспроизведены защитные признаки с имитацией просмотра банкноты против света, а также кинематический эффект, ощущаются на ощупь, изображения и надписи, которые можно увидеть с помощью увеличительного стекла.

По словам Владимира Нагорнюка, директора департамента информационных технологий НБУ, приложение также содержит видеообзоры обновленных банкнот номиналом 100 и 500 грн для детального изучения. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ