ОБСЕ обнаружила неотведенные танки и гаубицы боевиков

01.09.2017, 15:56

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали в ОРДЛО размещение гаубиц, танков, военных грузовиков и другой бронетехники боевиков, которые нарушают договор Трехсторонней контактной группы об отведении техники.

Об этом говорится в отчете Миссии за 29-30 августа.

"В неподконтрольных правительству районах по данным воздушного наблюдения по состоянию на 28 августа выявлено 4 самоходные гаубицы (неустановленного типа) на полигоне за 3,7 км от с. Терновое (57 км на восток от Донецка), что является нарушением линий отвода", - говорится в сообщении.

Как отмечается, наблюдатели также зафиксировали на этом же полигоне в Терновом 49 танков боевиков и 37 танков на территории военной базы на расстоянии 3,2 км на запад от Мануиловки (65 км на восток от Донецка).

Также ОБСЕ зафиксировала боевые бронированные машины и другую бронетехнику военного типа и военные грузовики в зоне безопасности, где запрещено размещать вооружение. Заметили наблюдатели и свежие следы от танков Т-72 и боевой машины пехоты БМП-2 недалеко от Калиновой, а это за 60 км на запад от Луганска.

Отмечается, что доступ Миссии оставался ограниченным в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское, однако "наблюдатели смогли осуществить мониторинг в некоторых частях этих участков". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.