Кабмин внесет Россию в перечень государств миграционного риска

01.09.2017, 16:00

Президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров внести Россию в перечень государств миграционного риска. Об этом говорится в указе Президента No256 от 30 августа.

"Кабинету Министров Украины... обновить список государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию", - сказано в нем.

Данным указом введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 июля "Об усилении контроля над въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины".

Также правительству поручено до октября обеспечить при участии Службы безопасности Украины осуществление комплексных мер по усилению контроля над въездом/выездом иностранцев, в том числе россиян, и лиц без гражданства, и над соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.

Кроме того, до октября Кабмину поручено принять меры по усовершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства/пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан России, а также лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска или въехавших в Украину с территории таких государств.

Биометрический контроль граждан на госгранице заработает с 1 января 2018. Об этом сообщают "Українські Новини".