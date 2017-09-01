Порошенко рассказал об угрозах для Украины российских учений "Запад" в Беларуси

01.09.2017, 16:01

Проведение российско-белорусских военных учений "Запад-2017" несет угрозу территориальной целостности Украины, считает президент Петр Порошенко.

"Мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений. Видим возможности угрозы, в том числе для территориальной целостности Украины", - сказал президент журналистам в Харьковской области.

По его словам, во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину это вопрос обсуждался отдельно. "Мы получили заверения, что ни в коем случае с территории Беларуси ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы. Надеюсь, что это слово будет сдержано. Нет оснований ставить это под сомнение", - отметил глава государства.

В то же время он напомнил о том, как в 2008 году и позднее Российская Федерация под видом учений сконцентровувала свою технику. "Сейчас мы будем внимательно мониторить, чтобы вся техника, которая была завезена для учений, была выведена и угрозы были сняты", - отметил президент.

Ранее в НАТО заявили о том, что будут наблюдать за военными российско- белорусскими учениями "Запад", которые запланированы на 14-20 сентября 2017 года. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина