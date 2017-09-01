Президент: Российско-белорусские учения "Запад-2017" представляют возможные угрозы для Украины

01.09.2017, 16:05

"Мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений. Видим возможные угрозы, в том числе для территориальной целостности Украины ", - подчеркнул Президент Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Харьковскую область во время общения с представителями СМИ, комментируя проведение российско- белорусских военных учений "Запад-2017".

По его словам, во время визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину этот вопрос обсуждался отдельно. "Мы получили заверения, что ни в коем случае с территории Беларуси ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы. Надеюсь, что это слово будет соблюдено. Нет оснований ставить это под сомнение", - отметил Глава государства.

В то же время, он напомнил как в 2008 году и позже Российская Федерация под видом учений концентрировала свою технику. "Сейчас мы будем внимательно мониторить, чтобы вся техника, которая была завезена для учений, была выведена и угрозы были сняты", - отметил Президент.

Инф. официального сайта Президента Украины.