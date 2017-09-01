Запад-2017: Киев будет следить за выводом техники РФ из Беларуси

01.09.2017, 16:12

Наблюдатели от Генштаба и разведка будут отслеживать ситуацию с военными учениями Запад-2017, чтобы после их завершения вся завезенная из РФ в Беларусь боевая техника и подразделения были выведены с белорусской территории в места постоянной дислокации.

Об этом Президент Петр Порошенко заявил в ходе рабочей поездки в Харьковскую область.

По его словам, Генштаб видит в военных маневрах государства-оккупанта у северной границы Украины возможные угрозы, в том числе для территориальной целостности страны.

Несмотря на то, что белорусский президент Александр Лукашенко заверил Порошенко, якобы "ни в коем случае с территории Беларуси ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы" и у хозяина Банковой "нет оснований ставить это под сомнение", перед вторжением в Грузию в 2008 году Россия точно так же концентрировала боевую технику под видом учений.

"Мы будем внимательно мониторить, чтобы вся техника, которая была завезена для учений, была выведена и угрозы были сняты", - подчеркнул президент.

Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ, а в НАТО подозревают, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что нельзя исключать применение наступательного киберпотенциала страны-агрессора РФ, в том числе соответствующих подразделений армии, ФСБ и тех, которые маскируются под бандформирования, для реализации общего стратегического замысла Кремля. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.