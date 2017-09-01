На Харьковщине произошло смертельное ДТП

01.09.2017, 16:25

В пятницу, 1 сентября, в 07:49 у с. Редкодуб в Харьковской области на пути "Киев-Харьков-Довжанский" произошла авария. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В частности, столкнулись два микроавтобуса "Форд Транзит" и "Фольксваген Т- 4". В результате происшествия 2 пассажира автомобиля Форд погибли на месте, еще 17 человек (водители и пассажиры микроавтобусов) были травмированы.

На момент прибытия спасателей необходимо было освободить четырех пострадавших, а также тела двух погибших людей из разбитых авто.

После демонтажа некоторых конструкций автомобилей, пострадавшие были переданы медикам.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства ДТП.Об этом сообщает ТСН.ua.