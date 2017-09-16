В США разбился военный самолет, пилот погиб

16.09.2017, 19:23

5 сентября в ходе испытательного полета неподалеку от авиабазы ВВС США "Неллис" в штате Невада упал военный самолет. Находящийся за штурвалом летчик-испытатель подполковник Эрик Шульц от полученных травм скончался, а все обстоятельства авиакатастрофы были немедленно засекречены Пентагоном.

Авиакатастрофа произошла в 160 километрах к северо-западу от авиабазы Неллис, которая находится неподалеку от Лас-Вегаса. В этом же направлении расположено удаленное подразделение авиабазы Эдвардс, более известное как "Зона 51".

Бывший гражданский летчик-испытатель Эрик Шульц поступил на военную службу ВВС США в 2001 году, а до этого он успел поработать старшим научным сотрудником и менеджером по развитию бизнеса в Центре аэронавтики компании Pratt & Whitney, директором по операциям и обмену офицерами в Летном испытательном центре вооруженных сил Канады, а также получил шесть высших образований, включая докторскую степень по аэрокосмической технике Калифорнийского технологического института.



Э. Шульц был ветераном ВВС США и профессиональным летчиком-испытателем с опытом более чем в 2000 часов полетов на самых разных военных самолетах. Как выяснилось, именно он находился за штурвалом самолета, который разбился в ходе летных испытаний в 100 милях к северу от военно-воздушной базы "Неллис". О том, что это была далеко не рядовая авиакатастрофа, говорит не только статус пилота, но и тот факт, что все подробности были засекречены Пентагоном.



Как сообщают эксперты, Эрик Шульц являлся командиром секретной эскадрильи Red Hat специального подразделения ВВС США, которое проводит испытания зарубежных самолетов вероятного противника. Как известно, это спецподразделение испытывает советские и российские истребители, которые не раз были замечены в небе над многочисленными американскими военно-воздушными базами в штате Невада.



Как сообщают СМИ, возможно, что в данном случае подполковник лично пилотировал "Су-30" - российский многоцелевой истребитель, который поставляется на экспорт в Индию, Индонезию, КНР и Казахстан. Командование Военно-воздушных сил США не сообщает никаких подробностей об инциденте, отвечая журналистам, что любые подробности о разбившемся самолете засекречены, как и обстоятельства катастрофы, а начальник штаба ВВС лишь обмолвился, что "это был точно не F-35".

Командование базы Неллис изначально засекретило обстоятельства инцидента и позднее отказалось раскрыть их, что породило различные спекуляции в СМИ. Журналисты предположили, что Пентагон засекретил информацию о произошедшем якобы из-за потери в катастрофе дорогостоящего истребителя-бомбардировщика F-35. Однако командование ВВС США опровергло подобную версию. Об этом сообщает "Сегодня".