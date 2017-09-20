На юге Мексики произошло землятресение

20.09.2017, 10:13

19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки были зафиксированы в 21:14 по киевскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине около 50 км. Эпицентр толчка находился в 58 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса или 130 км от Мехико Сити.

По последним данным, число жертв разрушительного землетрясения в Мексике возросло до 248. В том числе, в Морелосе его жертвами стали 55 человек, в Мехико - 49, в Пуэбла - 32.



Местные власти считают, что это было самое мощное землетрясение с 1985 года, когда погибли тысячи людей.



Граждане и спасатели работали всю ночь, освобождая людей из-под обломков. Обвалились десятки зданий, только в Мехико - их более 40.



Как сообщают СМИ, по меньшей мере 22 школьника и несколько взрослых погибли, когда рухнуло здание начальной школы.

Около 500 военных и морских пехотинцев продолжают разбирать обломки.



Еще 15 человек погибли в церкви на склоне вулкана, когда он извергнул лаву во время землетрясения.



Геологическая служба США прогнозирует, что число жертв может достичь тысячи человек, а экономический урон составит от $1 до $10 млрд.



Президент Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето призвал к спокойствию. Власти оказывают посильную помощь нуждающимся и оценивают ущерб. В постадавших районах объявлено чрезвычайное положение.

19 сентября второй раз за последние десятилетия становится для Мексики трагической датой: в 1985 году, ровно 32 года назад, жертвами разрушившего тогда Мехико землетрясения стали тысячи человек.

По информации интернет-СМИ.