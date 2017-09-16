На северо-западе Китая произошло землетрясение

16.09.2017, 17:05

Как сообщил Китайский центр сейсмологических сетей, в уезде Кучэ округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района в субботу, в 18:11 по пекинскому времени (13:11 по киевскому времени), произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла.

Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 42,11 градуса северной широты и 83,43 градуса восточной долготы. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 6 км, примерно в 400 км к юго-западу от города Урумчи. Никакой информации относительно числа погибших и пострадавших пока нет. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".





