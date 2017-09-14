Землетрясение в Мексике: количество погибших увеличилось до 98 человек

14.09.2017, 16:25

Министр внутренних дел Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг сообщил, что жервами землетрясения в штатах Оахака и Чьяпас уже стали 98 человек.

"От стихии пострадали около 2,3 млн. человек. Правительство делает все, для того, чтобы помощь нуждающимся была оказана во всех пострадавших районах", - сказал министр.



"Правительство страны направит еще больше медработников и доставит в пострадавшие районы еще больше гуманитарных грузов", - сообщил М. Чонг.



Президент Мексики Энрике Пенья Ньето 13 сентября посетил пострадавшие от землетрясения районы и отметил, что правительство продолжит оказывать помощь пострадавшим от стихии семьям, а также призвал жителей к сплочению.



Как сообщали СМИ, землетрясение магнитудой от 8,0 до 8,2 произошло 7 сентября вечером, эпицентр располагался в 137 км к юго-западу от города Тонала на глубине около 19 км.



Как известно, Мексика намеревалась оказать помощь США и собиралась послать в Техас продовольствие, генераторы и медикаменты. Мексиканский "Красный крест" уже послал 33 добровольца-спасателя в Хьюстон.



Однако, поскольку президент США Дональд Трамп никак не отреагировал на предложение о помощи и продолжал нападки на Мексику в соцсетях, называя мексиканцев "одной из самых криминальных наций в мире", а также никак не отреагировал на землетрясение, Мексика отказалась от своего намерения помочь жертвам урагана "Харви" в США.



Как сообщают СМИ, нежелание Д. Трампа направить Мексике соболезнование по поводу землетрясения попытался компенсировать глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон. Он выразил соболезнования и предложил помощь от имени правительства США, но в Мексике сочли этого недостаточным.

По информации интернет-СМИ.



