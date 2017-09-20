Пуэрто-Рико оказалось во власти урагана "Мария"

20.09.2017, 16:20

Ураган "Мария", сформировавшийся в Атлантическом океане, обрушился на территорию Пуэрто-Рико. Стихия бушует в 55 км от столицы Пуэрто-Рико Сан-Хуан и движется со скорость 17 км/ч в северо-западном направлении.

"Мария" - уже третий мощный ураган за последнее время после разрушительных "Харви" и "Ирмы", которые бушевали в Карибском регионе, а затем ударили по США.



Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.

Ураган "Мария", усилившийся накануне до максимальной категории мощности, обрушился на территорию Пуэрто-Рико. По данным Национального центра США по слежению за ураганами, он обрушился на территорию муниципалитета Ябукоа.



Максимальная скорость ветра составляет 250 км/ч.



Ураган "Мария" уже принес разрушения в Доминиканскую республику, на его пути Виргинские острова и Пуэрто-Рико. Как писали СМИ, ураган имеет пятую категорию мощности. Об этом сообщают "Українські новини".

