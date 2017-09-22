Количество жертв урагана "Мария" неумолимо растет

22.09.2017, 16:13

Согласно последним прогнозам Национального центра предупреждения ураганов США, ураган "Мария" продолжает двигаться в северо-западном направлении, удаляясь от побережья Доминиканской Республики и не нанеся сколь-нибудь значимого урона туристической инфраструктуре.

Режим повышенной готовности отменен для регионов Пунта-Кана, Санто-Доминго, Ла-Романа-Байяибе, Хуан- Долио и Бараона, но по-прежнему сохраняется для северного побережья страны, включая курорты Пуэрто-Плата, Сосуа, Кабарете и Самана. Улучшение погодных условий ожидается с ночи на 22 сентября, - говорится в заявлении.



"В северном регионе ситуация находится под контролем, несмотря на прерывистые дожди и умеренный ветер, вызвавший падение деревьев. Тщательный осмотр местности подтвердил, что отельная инфраструктура, включая автомагистрали и аэропорт им. Грегорио Луперона, не пострадала и что электричество и водоснабжение работают без перебоев", - сказал Хулио Альмонте, зам. министра туризма Доминиканской Республики в северном регионе.



В аэропортах Пунта-Каны, Ла-Романы и Саманы Доминиканский совет гражданской авиации приказал с сегодняшнего дня возобновить авиасообщение. Ожидается, что авиаперевозки вернуться к нормальному режиму в течение ближайших нескольких часов.

По словам президента Ассоциации отелей и туризма восточного региона Эрнесто Велоса, отельная инфраструктура Пунта-Каны также не пострадала, отмечается лишь естественное вследствие ветров и дождей воздействие на природу. Отельные услуги предоставляются в полном объеме. Проверка состояния дорог и электрооборудования в пострадавших районах не выявила на текущий момент сбоев и нарушений.



Регион Самана также не обнаружил сколько-нибудь серьезных нарушений, подтверждая нормальную работу дорожного сообщения. Отельная инфраструктура не понесла существенного ущерба, электроснабжение в одной из областей уже восстановлено.



Для Министерства туризма Доминиканской Республики приоритетом является благополучие и безопасность приезжающих в страну туристов. Поэтому мы обязуемся проявлять предельную бдительность и сообщать об изменяющемся статусе ситуации.

Как сообщают СМИ, количество погибших вследствие разрушительного урагана "Мария" в Карибском море составило, по меньшей мере, 32 человека. Из общего количества погибших, утонувшими числятся только 8 человек.

Благодаря своевременной эвакуации большего количества жертв удалось избежать. Из затопленных районов Тоа Баха спасено около 4 тысяч человек.

Ущерб нанесен инфраструктуре островов: разрушены здания и дома. Метеорологи предупредили, что ураган "Мария" приблизился к островам Теркс и Кайкос, а также вплотную приблизился к юго-восточному побережью Багамских островов.

Согласно прогнозам, ураган продолжит движение вдоль континентальной береговой линии.

По материалам интернет-СМИ.



