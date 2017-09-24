Новое землетрясение в Мексике - силой 5,7 балла

24.09.2017, 15:42

По сообщениям СМИ, в Мексике вновь произошло землетрясение - второе в течение суток. Подземные толчки произошли в 13:06 по киевскому времени, южнее города Паредон.

Эпицентр находился в 51 километре к югу от города Паредон в штате Чьяпас, очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.



Как сообщалось ранее, первое землетрясение было двумя неделями ранее и оно было названо мощнейшим за последние 100 лет, его сила превысила 8 баллов.



Второе землетрясение - силой 7,1 балла - произошло в Мексике в минувший вторник, 19 сентября. Количество жертв этого землетрясения в Мексике достигло 307 человек: 169 - в Мехико Сити, 73 - в штате Морелос, 45 - в Пуэбла, 13 - в штате Мехико, 6 - в Герреро, 1 - в Оахаке.

Сегодняшнее землетрясение хоть и является слабее предыдущих двух - его сила составила 5,7 балла, разрушительные последствия от него для инфраструктуры могут оказаться не менее катастрофичными. Об этом сообщила газета "Сегодня".