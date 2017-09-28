Пуэрто-Рико на грани гуманитарной катастрофы

28.09.2017, 14:00

После урагана "Мария", в Пуэрто-Рико начался топливный кризис: в стране буквально на вес золота бензин и дизельное топливо для генераторов.

На заправках, которые сейчас охраняет Национальная гвардия США, огромные очереди. Люди стоят в них по семь часов и более, чтобы получить несколько десятков литров бензина. Своих заводов в Пуэрто-Рико нет, большую часть топлива туда доставляют танкерами из США. Однако после урагана морской порт работает не в полную силу, а доставка горючего цистернами затруднена из-за огромных разрушений на дорогах.



В отдаленные районы не могут добраться и медики. Вся надежда - на помощь с воздуха. Как передают СМИ, в одном из поселков жители подали сигнал бедствия, выложив слово "Помогите!" на крыше дома. Только внимательность летчиков с вертолета позволила спасти нуждающихся в помощи.



Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло назвал происшедшее "гуманитарной катастрофой для 3,4 миллионов граждан США". Согласно приведенным губернатором данных, 97% населения осталось без света, и лишь половина имеет доступ к водоснабжению.



Эксперты считают, что масштабы разрушений на острове в сочетании с большим населением и законным правом пуэрториканцев на перемещение в любую точку США могут привести к миграции в значительном масштабе.



Это вызывает вопросы о способности страны справиться с таким объемом перемещения людей. По словам Джесси Кинана (Jesse M. Keenan), эксперта по адаптации климата в Гарвардском университете, рынок жилья в этих городах не сможет обеспечить такой приток населения.



Джесси Кинан привел в пример Нью-Йорк, в котором отмечена самая большая концентрация пуэрториканцев за пределами острова. Большое количество приезжих могут создать "огромную нагрузку на предоставление необходимого объема социальных услуг, по крайней мере на ближайшие пару лет", - отметил эксперт.



При достаточно хорошем планировании и прогнозировании США "смогут принять целую волну климатических беженцев", уверяет Джованни Пери, экономист из Калифорнийского университета Дэвиса.



По материалам интернет-СМИ.