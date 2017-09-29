В Хмельницкой области разбился военный самолет

29.09.2017, 14:28

Сегодня, 29 сентября, около 12.20 во время плановых полетов в Хмельницкой области разбился учебно-тренировочный самолет Л-39 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

На место авиационной катастрофы выехали поисково-спасательная группа и комиссия командования Воздушных Сил ВС Украины, работают спасательные службы и правоохранительные органы.

Как сообщил руководитель пресс-центра командования Воздушных сил ВСУ Роман Юрчило, в результате авиационной катастрофы двое пилотов погибли. Он также отметил, что около 12:20 во время учебного полета была потеряна связь с самолетом Л-39 в районе города Староконстантинов. Предварительные причины трагедии, по словам Р. Юрчило, пока не известны.

Согласно данным из открытых источников, в составе ВВС Украины по состоянию на июль 2017 года числились 35 учебно-боевых самолетов L-39.