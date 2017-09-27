Глава Правительства о событиях в Калиновке: Все службы работают слаженно, ситуация контролируемая, ключевая задача - позаботиться о людях

27.09.2017, 10:49

Ситуация в Калиновке, где произошел пожар и детонация боеприпасов на военных складах, является контролируемой, и ключевая задача всех служб - позаботиться о безопасности людей. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Прямой".

Глава Правительства находится на месте происшествия.

"Мобилизованы все службы, все работают, ситуация контролируемая, принимаются меры по тушению пожара, мобилизована техника и личный состав. Сейчас все делают все возможное. Каждое подразделение выполняет свои функции - ГСЧС, Нацполиция, Минобороны", - сказал Премьер-министр.

Он подчеркнул, что ситуация серьезная, но Правительство уже имеет опыт преодоления подобных ситуаций, и теперь главное, чтобы никто не пострадал.

"Сейчас проводится эвакуация людей, вся территория в радиусе 5 км отрабатывается, есть достаточное количество транспорта, чтобы перевезти граждан, которые изъявят желание поехать (в безопасное место). Уже развернуты три пункта размещения людей, там есть все необходимое. Все будет хорошо. Я просил бы не разгонять панику", - сказал Владимир Гройсман.

Об этом сообщает "Правительственный портал".