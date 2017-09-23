В Мексике вновь произошло землетрясение

23.09.2017, 17:12

Новое землетрясение, на этот раз магнитудой 6,2, зафиксировано в мексиканском штате Оахака, недалеко от города Матиас-Ромеро. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,8, оно было зафиксировано в 48 км к юго-западу от города Паредон, очаг залегал на глубине 74,2 км. Эпицентр второго землетрясения находился в 16 км к юго-западу от города Матиас-Ромеро, очаг залегал на глубине 10 км.



Информации о пострадавших и разрушениях после двух землетрясений плка не поступало.



Как сообщалось ранее, подземные толчки ощущаются в Мексике на протяжении недели. Вечером 20 сентября на юге страны произошло землетрясение магнитудой 7,1, в результате которого погибли 286 человек, еще около 200 числятся пропавшими без вести.

22 сентября землетрясение магнитудой 5,5 произошло у западного побережья Мексики.

По информации интернет-СМИ.