В Мексике вновь произошло землетрясение

23.09.2017, 17:12
В Мексике вновь произошло землетрясение

Новое землетрясение, на этот раз магнитудой 6,2, зафиксировано в мексиканском штате Оахака, недалеко от города  Матиас-Ромеро. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,8, оно было зафиксировано в 48 км к юго-западу от города Паредон, очаг залегал на глубине 74,2 км. Эпицентр второго землетрясения находился в 16 км к юго-западу от города Матиас-Ромеро, очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях после двух землетрясений плка не поступало.

Как сообщалось ранее, подземные толчки ощущаются в Мексике на протяжении недели. Вечером 20 сентября на юге страны произошло землетрясение магнитудой 7,1, в результате которого погибли 286 человек, еще около 200 числятся пропавшими без вести.

22 сентября землетрясение магнитудой 5,5 произошло у западного побережья Мексики.

По информации интернет-СМИ.

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