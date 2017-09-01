01.09.2017, 16:31

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в августе 2017 года уменьшилась на 6% по сравнению с июлем и составила 2,37 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с августом 2016 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 16,1%, или на 331 млн грн.

Наибольшие суммы задолженности накопили предприятия Луганской (22,8%), Донецкой (21,2%) и Харьковской (10,9%) областей.

Наименьшие суммы задолженности накопили предприятия Черновицкой (0,07%), Закарпатской (0,14%) и Житомирской (0,18%) областей.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

По данным Госстата, в июле 2017 года задолженность по выплате заработной платы в Украине увеличилась на 3% по сравнению с июнем и на 31 июля составила почти 2,4 млрд грн. Об этом сообщает УНИАН.