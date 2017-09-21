НБУ прогнозирует, что рост экономики на конец 2017 года может оказаться выше чем планировалось ранее

21.09.2017, 10:26

В конце года рост экономики может оказаться выше чем планировалось ранее. Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в пресс-службе НБУ.

"В целом, текущая динамика показателей реального сектора и результаты первого полугодия 2017 года свидетельствуют об увеличении вероятности того, что экономический рост по итогам 2017 превысит прогноз Национального банка (1,6%), обнародованный в инфляционном отчете за июль 2017 года", - говорится в сообщении.

Однако незначительное замедление роста экономики сохраниться во втором полугодии текущего года.

"В то же время, хотя экономика во втором квартале продолжала расти, темп ее роста замедлился. Замедление роста ВВП соответствовало ожиданиям Национального банка и связано с адаптацией предприятий горно-металлургического комплекса и энергетики к новым условиям деятельности, в которых они оказались в результате разрыва торгово-транспортных связей на востоке страны. Кроме того, углубилось падение в сельском хозяйстве, как за счет дальнейшего спада в животноводстве, так и из-за позднего старта уборочной кампании этого года по сравнению с прошлым годом", - рассказали в НБУ.