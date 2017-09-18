18.09.2017, 14:36

"Нафтогаз Украины" с января по август 2017 года перечислил в государственный бюджет Украины 84,8 млрд. грн налогов и дивидендов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об это сообщает пресс-служба компании.

"За восемь месяцев 2017 года группа "Нафтогаз" уплатила в государственный бюджет 84,8 миллиарда гривень налогов и дивидендов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2016 года. Поступления от группы "Нафтогаз" составили 16% общих доходов государственного бюджета за восемь месяцев 2017 года", - говорится в сообщении.

В конце июня 2017 года Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" завершила перечисление в госбюджет дивидендов за 2016 год в размере 13,3 млрд. грн.

В 2016 году компания получила 26,5 млрд. грн чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 27,7 млрд. грн чистого убытка. Об этом сообщает УНИАН.