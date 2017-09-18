18.09.2017, 16:18

Держатели евробондов Украины согласились на досрочный выкуп бумаг на сумму $1,58 млрд. Ранее, 7 сентября, Министерство финансов Украины предложило держателям бондов с погашением в 2019 и 2020 годах досрочный выкуп облигаций.

Минфин получил согласие на досрочный выкупа бумаг с погашением в 2019 г. на сумму $1,16 млрд., и с погашением в 2020 г. на на $415,15 млн. Таким образом, Украина сможет выкупить свои долги на общую сумму $1,58 млрд.

Ожидаемая дата - 25 сентября. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.