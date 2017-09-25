В бюджете на 2018 год все расходы подтверждены доходами - Минфин

25.09.2017, 17:49

"Мы формировали бюджет не от расходов и пожеланий, а от доходов и реальных возможностей. Поэтому все расходы подтверждены доходами", - об этом заявил Министр финансов Александр Данилюк, представляя проект Госбюджета на 2018 год в парламенте 22 сентября. Об этом сообщает "Правительственный портал".

По словам Министра финансов, в бюджете 2018 года нет места раздуванию или сокрытию доходов. Бюджетные доходы отражают то, какие поступления реально сможет обеспечить в следующем году экономика без повышения налогов.

Правительство однозначно против повышения налогов, поскольку заинтересовано в развитии благоприятной бизнес-среды.

"Чтобы люди почувствовали изменения, а страна успешно развивалась, необходимо развивать экономику, и здесь все в наших руках. Этого можно достичь путем прозрачной приватизации, привлечения инвестиций, детенизации, уничтожения схем, борьбы с коррупцией. Некоторые шаги в этом направлении мы уже реализовали, но впереди много работы. Это наша общая ответственность", - отметил Александр Данилюк.

Он добавил, что Минфин уже запустил прозрачный автоматический реестр возмещения НДС, предотвращает коррупцию, восстанавливает доверие бизнеса, создает равные условия для каждого предпринимателя и облегчает ведение бизнеса в нашей стране.

Также уже работает автоматическая система мониторинга рисков НДС, которая делает невозможным разворовывание бюджета и неправомерное возмещение НДС. Раньше таким образом бюджет терял миллиарды гривен. Минфин это прекратил. Это революция в налоговой сфере.

"Попытки вернуться к старой системе должны быть остановлены, так как это приведет не только к прямым потерям средств из бюджета и уменьшению доходной части, но и косвенно будет иметь негативное влияние на бизнес-климат и снизит уровень с трудом завоеванного доверия", - подчеркнул Министр.

Как отметил Александр Данилюк, среди первоочередных шагов - полноценное внедрение масштабной реформы ГФС, которая полностью перезагрузит систему взаимодействия налогоплательщиков и контролирующих органов. И на это заложены деньги в бюджете-2018.

Кроме того, надо направить в ВР правительственный законопроект о Службе финансовых расследований. Создание СФР - это очень ожидаемый шаг навстречу бизнесу. И затягивание этого процесса негативно влияет на развитие экономики.

"Законопроект Минфина о создании СФР уже готов, поддержан Правительством и согласован с нашими международными партнерами. Проект предоставляет необходимые полномочия для борьбы с экономическими преступлениями против государства, обеспечивает независимость и высокий уровень профессионализма и разработан на основе мировых практик", - отметил по этому поводу Министр финансов.