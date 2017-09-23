Налоговых долгов у предприятий реального сектора экономики всего 6,9 млрд гривен – ГФС

23.09.2017, 12:03

Общая сумма налогового долга сводного бюджета по состоянию на 1 сентября 2017 составляла 81,6 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

При этом общая сумма налогового долга государственного бюджета по состоянию на 1 сентября 2017 составляла 69,3 млрд гривен, из которых 10,6 млрд гривен сформированы в текущем году.

Наименьшие суммы долга у предприятий реального сектора экономики - 6,9 млрд гривен и физических лиц, взыскание задолженности с которых осуществляется органами ГИС, - 5,1 млрд гривен.

Наибольшая сумма налогового долга - это долг предприятий, не обеспеченный активами для погашения. Такие предприятия задолжали 25,6 млрд гривен, или 31,45% от общей суммы долга.

Также 15,7 млрд гривен долга имеют предприятия системы ПАО "Укрнафта", налоговый долг предприятий, находящихся в процедурах банкротства или в отношении которых принято решение суда о приостановлении взыскания, - 10,3 млрд гривен. Такую же сумму - 10,3 млрд гривен - задолжали предприятия АР Крым,. Севастополя, Донецкой и Луганской областей.

Банковские учреждения, которые находятся в процедуре ликвидации, имеют задолженность 7,5 млрд гривен.